Пермь, , 08:44 — REGNUM Перми авиарейсы сообщением Пермь — Бишкек (Киргизия) могут возобновиться в ближайшее время. Авиакомпания «Северный ветер» запросила у Федерального агентства воздушного транспорта разрешение на выполнение регулярных полетом по этому маршруту, сообщает издание «Коммерсантъ».

Ожидается, что вопрос будет рассмотрен 19 января на заседании межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам. Планируется, что самолеты АК «Северный ветер» будут выполнять рейсы дважды в неделю.

Стоит отметить, сейчас из Перми в Киргизию прямые авиарейсы отсутствуют.

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