Нур-Султан, , 08:38 — REGNUM В Казахстане вступили в силу поправки в законодательство, ужесточающие наказание за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних детей. Об этом заявил представитель МВД республики Нурдильда Ораз на брифинге.

По его словам, ранее соответствующие поправки одобрены парламентом и президентом республики. Изменение в законодательство вступило в силу с 11 января 2021 года.

Представитель МВД добавил, что в Казахстане также расширен перечень преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому изнасилование и насильственные действия сексуального характера переведены из средней в тяжелую категорию преступлений.

Читайте также: Президент Казахстана ужесточил наказание для педофилов и насильников