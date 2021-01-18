Нур-Султан, 18 января 2021, 08:38 — REGNUM В Казахстане вступили в силу поправки в законодательство, ужесточающие наказание за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних детей. Об этом заявил представитель МВД республики Нурдильда Ораз на брифинге.
По его словам, ранее соответствующие поправки одобрены парламентом и президентом республики. Изменение в законодательство вступило в силу с 11 января 2021 года.
Представитель МВД добавил, что в Казахстане также расширен перечень преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому изнасилование и насильственные действия сексуального характера переведены из средней в тяжелую категорию преступлений.
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