Москва, , 08:36 — REGNUM По итогам 2020 года продажи новых автомобилей на российском авторынке составили почти 1,5 млн единиц. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, в прошлом году по числу проданных машин Россия заняла четвертую строчку европейского первенства.

Лидером по продажам автомобилей в Европе в прошлом году стала Германия. В этой стране за год было реализовано 2 917 758 автомобилей. Это на 19,1% меньше, чем в 2019 году.

Второе место в списке крупнейших европейских автомобильных рынков занимает Франция с результатом 1 650 131 машина. Здесь падение продаж составило 25,5%. Тройку лидеров замыкает авторынок Великобритании, где было продано 1 631 064 авто (-29,4%). Отмечается, что это худший результат с 1992 года.

Напомним, в прошлом году на глобальном рынке было продано около 77,7 млн новых легковых машин. Чаще всего авто покупали жители Китая. Там за год было продано около 24,3 млн машин — на 4% меньше, чем в 2019 году.

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