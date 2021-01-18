Сеул, , 08:40 — REGNUM Опубликован список самых мощных стран в мире, сообщает Yonhap News со ссылкой на аналитиков Global Firepower.

Согласно опубликованным данным, Южная Корея занимает шестую строчку рейтинга с показателем 0,162 пункта, а КНДР опустилась на три ступени, до 28-го места (0,4684 пункта).

Известно, что данный список возглавили США (0,072 пункта), Россия (0,080 пункта), Китай (0,086 пункта), Индия (0,121 пункта) и Япония (0,144 пункта).

По объему расходов на оборону Южная Корея занимает восьмое место с показателем $48 млрд, а КНДР — 59-е место с показателем $3,5 млрд.

По сравнению с прошлым годом Юг поднялся на одну ступень, а Север опустился на 15 ступеней.

Первенство по данному показателю занимают США ($740,5 млрд), на втором месте — Китай ($178,2 млрд).

Отмечается, что данный рейтинг ранжирует 138 стран на основе 48 факторов, включая общий военный бюджет, количество доступной живой силы и количество техники и оборудования в арсенале, доступ к природным ресурсам.