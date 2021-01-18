Новосибирск, , 08:21 — REGNUM Дефицит бюджета Новосибирска в 2020 году резко сокращён. По итогам года он составил 480,3 млн рублей — почти в четыре раза меньше фактических показателей 2019 года (1,83 млрд рублей), и в 2,5 раза меньше плана 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«Существенно дефицит бюджета уменьшился благодаря сокращению расходов и росту собственных доходов. Они исполнены на 100% к плану, — уточнили в городской администрации. — За 2020 год доходы в целом, с учётом безвозмездных поступлений, исполнены на 99,1%, расходы — на 97,7%».

Согласно официальным данным, по итогам бюджет Новосибирска в 2020 году превысил 51 млрд рублей, собственные доходы исполнены на 100% и составили более 25 млрд рублей.