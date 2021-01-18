Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 15 января завершились снижением. Нефть сорта Brent подешевела на 2,81% до $54,58. Цена снизилась на фоне общего укрепления доллара США, а также на опасениях по поводу закрытия китайских городов из-за вспышек коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов

Китай сообщил о самом большом количестве ежедневных случаев COVID-19 за более чем 10 месяцев. За минувшую неделю выявлено 685 случаев (с учетом лиц без симптомов — 1 199). Более 28 млн человек оказались в изоляции.

Сегодня, 16 января, рынок открылся снижением. Баррель нефти марки Brent стоит $54,58 (-0,54%). Китайская статистика оказалась смешанной.

Квартальный ВВП оказался хуже ожиданий, годовой показатель превысил прогнозное значение. ВВП за IV квартал 2020 составил 6,5%, против 4,9% ранее (прогнозы был 6,2%). Объем промышленного вырос как по кварталу, так и по году. Розничные продажи не оправдали ожиданий.

Кроме того, определенное давление продолжает оказывать статистика Baker Hughes. Согласно пятничным данным, за неделю количество активных буровых установок в США продолжило расти: с 275 до 287 штук.

Цена находится около поддержки $54,40. Доллар торгуется в плюсе к основным валютам. Инвесторы стараются избегать рискованные активы.

Если на торгах в Европе давление усилится, есть риски увидеть продолжение нисходящей коррекции до $50,70.

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