Москва, , 08:14 — REGNUM По итогам 2020 году российские автолюбители купили 38 815 автомобилей немецкой компании Mercedes-Benz — на 8% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя.

Самой продаваемой моделью марки в прошлом году стал Mercedes-Benz E-Класса (включая CLS). За год эту машину приобрели 7240 покупателей. На втором месте разместился кроссовер GLE. На третьей и четвертой позициях расположились соответственно GLC и GLS.

В кризисный период продажи удалось удержать за счёт работы сервисов онлайн-продаж и широкой дилерской сети. В России Mercedes-Benz объединяет 69 дилерских автоцентров, а также четыре городских шоу-рума и восемь сервисных станций.

В российском отделении Mercedes-Benz планируют в 2021 году превзойти конкурентов во всех рентабельных для компании сегментах.

Напомним, в 2020 года на мировом авторынке дилеры продали 2,16 млн экземпляров машин марки Mercedes-Benz, что на 7,5% меньше, чем в 2019 году. Самым покупаемым авто марки стала модель GLC. За год её приобрели 320 тыс. человек.

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