Москва, , 08:08 — REGNUM Торги по рублевым парам 15 января показали разнонаправленную динамику, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пара доллар/рубль повысилась на 0,59%, до 73,64 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,16%, до 88,92 руб., фунт/рубль — на 0,41%%, до 99,94 руб.

Рубль подешевел к доллару на фоне снижения нефтяных котировок, а также общего укрепления доллара США к другим основным валютам на Форекс из-за бегства из рискованных активов перед выходными. Слабость евро и британца к нему позволили российской валюте закрыться в плюсе.

Цена на нефть сорта Brent упала на 2,81%, до $54,85 за баррель. Снижению котировок способствовали опасения по поводу закрытия китайских городов из-за вспышек коронавируса.

Китай сообщил о самом большом количестве ежедневных случаев COVID-19 за более чем десять месяцев. За минувшую неделю выявлено 685 случаев (с учетом лиц без симптомов — 1199). Более 28 млн человек оказались в изоляции.

Инвесторы взвешивали план по восстановлению экономики США Джо Байдена, квартальные результаты крупных американских банков и неоднозначные макроэкономические данные.

Сегодня, 18 января, на торгах в Азии доллар торгуется в плюсе против основных валют. Нефть подешевела до $54,54. На Форекс за $1 дают 73,68 руб.

Учитывая, что цена на нефть снижается и возросли риски введения новых санкций против России, с открытия ожидается рост пары доллар/рубль в район 74,50 руб.

К тому же сегодня в США национальный праздник — День Мартина Лютера Кинга. Объемы на американской сессии будут снижены, поэтому на рублевые пары будут оказывать влияние новости о коронавирусе.

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