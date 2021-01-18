Владивосток, , 08:07 — REGNUM В Приморье почти 168 человек в 2020 году взяли льготные кредиты на жильё почти на 459 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Больше половины приморцев по программе «доступная ипотека» купили квартиры на льготных условиях во Владивостоке, в Находке и Уссурийске.

При покупке квартиры в строящемся доме минимальная ставка составляет от 3,3%, готового жилья — от 3,9%. При этом первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, в России следует продолжить программу льготной ипотеки, но в скорректированном виде, заявила заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.