Салехард, , 06:21 — REGNUM Создание на Ямале нового газохимического кластера открывает большие возможности для отечественных предприятий. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе Гайдаровского форума.

Предполагаемые инвестиции в создание газохимического кластера составят от трёх до пяти триллионов рублей, отметил глава ЯНАО.

«Значительная доля этой суммы должна пойти на отечественное оборудование. Есть все основания полагать, что у нас получится сложить этот проект, который станет определяющим для развития нашего региона на ближайшие десятилетия», — подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Напомним, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак 1 декабря 2020 года на совещании в Тобольске, посвящённом развитию нефтехимии в стране, уже анонсировал создание газохимического кластера на Ямале, которые по его оценке обеспечит прирост несырьевого экспорта России на 125 миллиардов рублей в год.

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