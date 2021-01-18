Вологда, , 06:18 — REGNUM С бывших топ-менеджеров вологодского банка без лицензии требуют почти 3 млрд рублей, которые фигурируют как убытки. Соответствующее заявление подано в арбитраж Вологодской области конкурсным управляющим банка «Северный кредит», лицензию которого Центробанк РФ отозвал более трёх лет назад. Претензии начнут рассматривать 10 марта 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Возмещения убытков конкурсный управляющий требует с десяти бывших топ-менеджеров банка. Сумма претензий — 2 776 313 056,15 рубля. В качестве обоснования своих требований управляющий отметил выдачу «невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам, приобретение неликвидных векселей» (убытки на 1 484 883 306 рублей 71 копейку), выдачу невозвратного кредита в размере 62 325 000 рублей, сделки «по купле-продаже ценных бумаг, цессии и соглашения об отступном, повлекшие ненадлежащее погашение ссудной задолженности ООО «Стелла» и Жук А.Ф. акциями АО «Юг-Инвестбанк» по завышенной стоимости» (29 311 343 рублей), а также заключение договора купли-продажи недвижимости с последующим погашением обязательств по его оплате за счет операций по фиктивному внесению денежных средств в кассу банка (152,1 млн рублей). Среди претензий было также приобретение акций АО «Юг-Инвестбанк» по завышенной стоимости и многое другое.

Напомним, лицензии банк, учреждённый в июне 1993 года, лишился 29 декабря 2017 года, будучи по размеру активов на 244-м месте в РФ. На тот момент в банке 23,22% было у Вологодской области в лице департамента имущественных отношений.

Среди причин отзыва лицензии назывались отсутствие первичных документов, которые подтверждали бы приобретение в собственность крупного портфеля ценных бумаг, наличие признаков «схемных» операций, а также возникший дефицит ликвидности.

На начало декабря 2020 года у банка имеются обязательства перед 783 кредиторами на общую сумму свыше 5,027 млрд рублей.