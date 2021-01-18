Тула, , 03:23 — REGNUM Арбитраж Тульской области 28 января 2021 года начнёт рассматривать иск министерства имущественных и земельных отношений Тульской области к управлению Росимущества. В основе спора лежат права на объект недвижимости, передаёт ИА REGNUM.

Иск к межрегиональному территориальному управлению Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях был подан 31 декабря 2020 года, а 14 января 2021 года его приняла судья Горькова.

Министерство требует признать право собственности региона «на хозяйственный блок площадью 644,8 кв. м», расположенный на улице Совхоз-техникум, 8а в городе Богородицк.

В качестве третьих лиц в спор приглашены сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» им. И.А. Стебута и администрация Богородицкого района.

Напомним, по адресу спорного объекта расположен сельскохозяйственный колледж, учреждённый в сентябре 1898 года.