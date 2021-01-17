Ханты-Мансийск, , 22:23 — REGNUM В Югре будут введены в эксплуатацию четыре новых участка недр, на которых сосредоточено более 30 млн тонн нефти. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Ввод в разработку Западно-Зимнего, Северо-Вайского, Средневайского и Зимнего участков недр одобрили члены правительства Югры. Лицензия на разработку данных месторождений принадлежит «Газпром нефти».

«Решение принято с целью сокращения сроков прохождения согласований, экспертиз. Своевременное вовлечение этих запасов позволит автономному округу сохранить лидирующие позиции по добыче нефти, что благоприятно отразится на социально-экономическом развитии региона», — подчеркнула губернатор ХМАО Наталья Комарова.