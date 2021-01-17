Вашингтон, , 15:38 — REGNUM Совокупные доходы от продаж полупроводниковых устройств в 2020 году составили около $449,8 млрд, что на 7,3% больше показателей 2019 года. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Gartner.

В 2019 году рынок полупроводников упал на 12% в сравнении с 2018 годом. В начале 2020 года эксперты ожидали сохранения негативных тенденций, усиливаемых последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции.

Вице-президент по исследованиям Gartner Эндрю Норвуд отметил, что в 2020 году сократились заказы на полупроводниковые компоненты в сфере автомобиле строения и некоторых других отраслях промышленности. Однако пандемия привела к росту спроса на персональные компьютеры и серверное оборудование, что компенсировало сокращение спроса в других отраслях.

Лидером среди поставщиков полупроводниковых устройств по объёму выручки в 2020 году осталась американская компания Intel. В список крупнейших производителей также вошли Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2021 года Ford, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles, Nissan и Honda приостановили производство некоторых моделей автомобилей из-за нехватки полупроводниковых компонентов.

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