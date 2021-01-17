Вашингтон, , 14:58 — REGNUM По итогам 2020 года во всём мире было продано на 14% меньше легковых и лёгких коммерческих автомобилей, чем годом ранее. Об этом свидетельствует отчёт компании LMC Automotive.

По оценкам экспертов, в 2020 году на глобальном рынке было продано 77 млн 661 тыс. легковых автомобилей. Крупнейшим национальным рынком остался Китай, в котором за год было продано 24 млн 259 тыс. авто, что на 4% меньше, чем годом ранее.

Вторым по величине рынком по итогам 2020 года стал совокупный рынок США и Канады, где было поставлено около 14 млн 470 тыс. автомобилей. В годовом исчислении поставки упали на 14,8%.

В странах Западной Европы поставки автомобилей сократились на 23,9%, в Восточной Европе — на 5,5%. Автомобильный рынок стран Южной Америки упал на 26,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первых 11 месяцев 2020 года поставки легковых автомобилей в России сократились на 7,8% в годовом исчислении.

Читайте ранее в этом сюжете: Дилеры оценили перспективы автомобильного рынка РФ в 2021 году