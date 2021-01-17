Киев, , 12:51 — REGNUM Государственная украинская компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») собирается запустить скоростные поезда на маршрутах между Киевом, Львовом, Харьковом и Одессой. Об этом сегодня, 17 января, заявил глава компании Владимир Жмак.

По словам Жмака, у «Украинских железных дорог» есть большой амбициозный проект скоростного сообщения по маршрутам: Киев-Львов, Киев-Харьков и Киев-Одесса. Сейчас проект находится в стадии обсуждения, но уже есть заинтересованные участники. Глава компании уточнил, что планируется на этих маршрутах запустить пассажирские поезда, которые смогут развивать скорость до 300−350 километров в час.

При этом Жмак признал, что самостоятельно Украина, конечно, не сможет реализовать подобный проект — нужны сторонние инвесторы, которые были бы заинтересованы в концессионном подходе.

Также он напомнил, что сейчас максиальная скорость поездов «Украинских железных дорог» составляет 140−160 километров в час.