Пекин, , 09:53 — REGNUM Заявления правительства США о связи компании Xiaomi с китайскими военными не соответствуют действительности. Об этом сообщает портал cnTechPost со ссылкой на заявление Xiaomi для Гонконгской фондовой биржи.

14 января правительство США внесло Xiaomi и ряд других компаний из Китая в список запрещённых для американских инвесторов. В правительстве США заявили, что санкции вводятся в отношении компаний, которые связаны в Вооружёнными силами Китая.

В Xiaomi опровергли эти обвинения, заявив, что компания не контролируется и не имеет никаких связей с китайскими военными. В компании отметили, что юристы изучают потенциальные последствия этих мер, однако пока компания работает в обычном режиме. Также в Xiaomi подчеркнули, что руководство примет соответствующие меры для защиты интересов компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января стоимость акций Xiaomi на Гонконгской фондовой бирже упала более чем на 11%.

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