Салехард, , 00:02 — REGNUM Власти ЯНАО готовы выкупить у «ЮТэйр» аэропорт ямальского города Ноябрьска. Об этом сообщил ТАСС губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в кулуарах Гайдаровского форума.

Поскольку «ЮТэйр» испытывает серьёзные финансовые проблемы, аэропорту Ноябрьска уделяется вторичное внимание, считают в правительстве ЯНАО. Кроме того, властям Ямала представители «ЮТэйр» до сих пор не предоставили программу развития воздушной гавани, отметил Дмитрий Артюхов.

«Мы хотим его забрать, на самом деле. Но нельзя делать цену в десять раз дороже. Мы находимся в стадии переговоров, решение найдём», — сообщал о судьбе аэропорта в августе 2020 года на встрече с жителями Ноябрьска глава Ямала.