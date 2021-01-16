Берн, , 23:12 — REGNUM Сообщения СМИ о том, что швейцарская Zurich Insurance Group перестанет страховать строительство газопровода «Северный поток — 2», отказались комментировать в компании.

«Мы (представители Zurich Insurance Group — прим. ИА REGNUM) не комментируем отношения с каким-либо клиентом», — заявил официальный представитель компании Томас Баер ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что страховать строительство газопровода «Северный поток — 2» перестанет швейцарская компания Zurich Insurance Group, руководство которой опасается ограничительных мер со стороны США.