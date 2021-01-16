Сургут, Югра, , 22:02 — REGNUM Власти Сургута пояснили, почему в дачных кооперативах происходят перебои с электроснабжением. Особенно много жалоб на перебои подачи электроэнергии поступило в новогодние каникулы, отмечают в мэрии экономической столицы Югры.

Дачные участки изначально не были предназначены для круглогодичного проживания, отмечают в мэрии. Аварийные ситуации вызваны слишком сильным напряжением электросетей — оборудование не выдерживает сверх нормы потребления, особенно в морозы.

Дачным кооперативам необходимо заключить договоры с энергетиками (РСО), которые займутся перераспределением нагрузки. Для некоторых сетей уже сейчас требуется реконструкция. На данный момент договоры с РСО сть у 40 дачных кооперативов из 89.