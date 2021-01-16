Москва, , 16:45 — REGNUM Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола не удивлён отказом нескольких компаний спонсировать чемпионата мира 2021 года в случае его проведения в Белоруссии.

«Это для меня не стало сюрпризом. Я думаю, что другие спонсоры придерживаются такого же мнения», — сказал он ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что чешский автопроизводитель Skoda не будет спонсором чемпионата мира (ЧМ) по хоккею в случае, если его будут проводить в Белоруссии.

Также о своем решении не быть спонсором ЧМ по хоккею в случае, если его будут проводить в Минске, сообщила компания Nivea Men.

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