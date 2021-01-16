Красноярск, , 12:35 — REGNUM Под Красноярском на базе предприятия ООО «ОКБ Микрон» началось строительство первого в регионе тепловетрогенерационного комплекса «ТеРУС». Об этом 15 января сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

О планах машиностроительного предприятия в сфере альтернативной энергетики стало известно во время посещения стройплощадки в Емельяновском районе министром промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгением Афанасьевым.

На производственной базе предприятия, строительство которой началось в 2014 году, уже возведены три из шести запланированных корпусов, где на уникальном оборудовании выпускается продукция для металлургической и угледобывающей промышленности, а также уникальные и нестандартные изделия.

Тепловетрогенерационный комплекс «ТеРУС», позволяющий получать тепло из энергии ветра, было решено построить для обеспечения собственных нужд предприятия.

«Первую ветровую станцию с системой накопления энергии установят в этом году. Конструкция полностью автономна, способна работать при температурах до — 70 °C. Планируемый срок службы 60 лет. К 2022−2023 году на предприятии планируется наладить серийный выпуск данных комплексов», — говорится в сообщении. По мнению Афанасьева, при положительном прохождении испытаний и выходе на серийное производство эти ветровые комплексы можно будет использовать в удалённых посёлках на севере края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в ближайший год запланировано строительство первых в республике ветропарков.

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