Нью-Йорк, США, , 11:04 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торговую сессию 15 января падением на фоне негативной динамики топливных, сырьевых и промышленных секторов.

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 86,78 пункта (0,28%), до уровня 30 904,74 пункта. S&P 500 упал на 15,94 пункта (0,42%), до уровня 3779,60 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 81,30 пункта (0,62%), понизившись до уровня 13 031,34 пункта.

Февральские фьючерсы на нефть WTI к концу торгов подешевели на $1,47 (2,61%), до уровня $52,22 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торговую сессию 14 января в Нью-Йорке снижением.

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