Вашингтон, , 07:25 — REGNUM Американская компания Google завершила сделку по приобретению производителя фитнес-браслетов Fitbit. Об этом сообщает агентство Reuters.

Соглашение о приобретении большинства акций Fitbit компанией Google было заключено в ноябре 2019 года. Общая сумма сделки составила около $2,1 млрд. После этого регуляторы США и других стран начали проверку этой сделки на соответствие антимонопольным требованиям.

Антимонопольщики опасались, что доминирующее положение Google на рынке интернет-рекламы может поставить в невыгодное положение других производителей фитнес-браслетов и подобных устройств. В Google сообщили, что им удалось достичь соглашения с антимонопольными ведомствами.

«Вместе с международными регуляторами мы разработали подход, который оправдает ожидания потребителей в отношении конфиденциальности, включая ряд обязательств, гарантирующих, что данные о здоровье пользователей Fitbit не будут использоваться для рекламных кампаний Google», — подчеркнули в компании.

Отмечается, что Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей продолжает проверку этой сделки.

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