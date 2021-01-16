Вашингтон, , 04:05 — REGNUM Правительство США направляет крупным американским авиакомпаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса, финансовую помощь в размере $12 млрд. Об этом говорится в распространённом 15 января заявлении Министерства финансов США.

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«Министерство финансов США одобрило выделение более $12 млрд крупным пассажирским авиаперевозчикам на выплату заработной платы и поддержку работников авиационной отрасли», — приводятся в сообщении слова главы Минфина Стивена Мнучина.

Господдержку получат 12 компаний, которые обеспечивают около 95% авиаперевозок США и дают работу сотням тысяч человек. Это American Airlines, Alaska Airlines, Allegiant Air, Delta Airlines, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Republic Airways, Southwest Airlines, SkyWest Airlines, Spirit Airlines и United Airlines.

Отмечается, что Минфин также должен одобрить выделение другим авиакомпаниям ещё $4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год (начался с 1 октября) и пакет мер по стимулированию американской экономики в условиях пандемии коронавируса. В его рамках также предусмотрена помощь авиационной отрасли страны, пострадавшей из-за распространения нового коронавируса.

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