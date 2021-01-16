Тегеран, , 12:38 — REGNUM 15 января член председательствующего совета парламента Ирана заявил, что валютные активы страны, заблокированные в Южной Корее, должны быть либо возвращены обратно, либо обменены на товары первой необходимости. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая в интервью информационному агентству Mehr, Ходжатолеслам Сейед Насер Мусави Ларгани указал на замороженные иранские активы в Южной Корее на сумму 7 миллиардов долларов и отметил:

«Несмотря на то, что в министерстве иностранных дел была создана должность представителя по экономическим вопросам, с сожалением приходится констатировать, что министерство продемонстрировало слабую работу в этом отношении».

«Как только экономическая дипломатия Ирана станет мощной в этом направлении, страна сможет либо вернуть размороженные активы, либо заключить бартерную сделку в обмен на основные и необходимые товары», — подчеркнул он.

Мусави Ларгани призвал ответственных сотрудников иранского внешнеполитического ведомства уделять больше внимания экономической дипломатии, чем раньше, для решения существующей проблемы.