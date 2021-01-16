Москва, , 00:38 — REGNUM

Дефицит региональных бюджетов — это привилегия, которой лишениы дотационные субъекты. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.

«Анализ региональных бюджетов 2021 г. показывает, что крупные и экономические развитые регионы имеют значительный дефицит бюджета (Москва, нефтяной север, Свердловская область, Челябинская) в диапазоне от 10% и до 28%. Это формирует негативные инфоповоды в регионах, которые, впрочем, требует более внимательного анализа. В период COVID-19 далеко не все регионы имеют возможность занимать. Это своеобразная привилегия: дотационным регионам занимать не дают. Кредиты нужны регионам для того, чтобы не остановить программы развития. Однако правительство позволяет брать такие кредиты только тем регионам, которые устойчивы в экономическом плане», — отметил эксперт.

По его мнению, здесь интересен анализ подходов в Башкирии. Республика при Рустэме Хамитове жила в режиме жёсткой экономии. Это позволяло региону иметь профицитный бюджет и не наращивать внешний долг, но сформировало социально-экономическое отставание. В период ковид-19, впрочем, эти запасы пригодились. С приходом Радия Хабирова были предприняты меры, направленные на форсированную модернизацию социальной сферы, что потребовало значительного наращивания бюджетных расходов.

«Башкирия и Татарстан используют рециклическую модель развития, которая предполагает принятие бюджетов с большим дефицитом и возможностью в дальнейшем занимать средства в расчете на последующее восстановление экономики. Потенциал восстановления у региона высок, а брать кредиты становится привилегией обеспеченных регионов.

Башкирия в ковидный год прочно входила в первую десятку регионов по расходам на здравоохранение (6 место), социальную поддержку (9 место) и образование (10 место). Рост расходов при сокращении доходов частично покрывался за счёт федеральных трансфертов (6 место среди регионов) и займов. Для покрытия расходов в 2020 году этого было достаточно. Это обеспечвает активную социальную политику, необходимую для быстрейшего восстановления экономики.

На этот год в Башкирии запланированы доходы бюджета в объеме 203,6 млрд рублей, что на 5 млрд меньше, чем в 2020 г. Это из один из крупнейших бюджетов страны (11 место) и второй в ПФО, уступающий только Татарстану (274,6 млрд рублей). Объём расходов в Башкортостане сократился за год на 11 млрд рублей и составил 225,6 млрд рублей — также второй показатель после Татарстана (281,6 млрд рублей) и 11 по стране.