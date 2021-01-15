15 января 2021 | Время чтения 6 мин

Владимир Станулевич, , 22:19 — REGNUM Александр Крутиков, заместитель министра в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, ушел в отставку. Краткий отчет по работе Александр Викторович разместил на странице в фейсбуке. Из него ясно, что его работа шла не совсем в интересах Арктики.

Александр Крутиков Minvr.gov.ru

Александр Крутиков в фейсбуке: «Вся Арктическая зона России стала крупнейшей в мире специальной экономической зоной. Система преференций в Арктике превосходит иные преференциальные режимы в России. В работе 260 проектов с инвестициями свыше 750 млрд рублей (без учета крупных проектов «Новатэка», «Роснефти» и «Норникеля»). 43 инвестора с проектами на 428,5 млрд рублей и созданием 9,7 тыс. рабочих мест получили новые меры государственной поддержки».

Интересна география инвестиций. А. Крутиков в фейсбуке: «…новый ЦБК на севере Карелии (86 млрд рублей, 660 рабочих мест); освоение месторождения платиноидов «Федорова Тундра» в Мурманской области (82,8 млрд рублей, 1200 рабочих мест); модернизация Ковдорского ГОКа в Мурманской области (20,7 млрд рублей, 130 рабочих мест); новый терминал навалочных грузов в порту Мурманск (13,4 млрд рублей, 250 рабочих мест); горнолыжный комплекс «Порт Лиинахамари» в Мурманской области (12,5 млрд рублей, 250 рабочих мест); новый терминал рефрижераторных грузов в порту Мурманск (3,4 млрд рублей, 220 рабочих мест); завод по выращиванию лосося в Мурманской области (2,7 млрд рублей, 27 рабочих мест)».

Александр Викторович лукавит, что «крупнейшей зоной экономических преференций» стала Арктика. Преференции работают в основном в Мурманской области. Там, где к льготам для всей Арктической зоны добавляются льготы ТОР «Мурманск — столица Арктики». В остальной Арктике, а это ее 90%, «уникальные» преференции дали в несколько раз меньший эффект по количеству заявок. Широко разрекламированные арктические льготы превратились в мурманский междусобойчик!

Выступление Александра Крутикова в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Minvr.gov.ru

Далее в том же духе — А. Крутиков в фб: «Приняты решения о финансировании реновации городов Арктики: населенных пунктов с дислокацией Северного флота в Мурманской области (для них характерна высокая социальная напряженность в связи с низким качеством жилья и социальной инфраструктуры) — 1 млрд рублей в 2021 г. (0,7 млрд рублей за счет средств федерального бюджета); г. Норильска — 1,7 млрд рублей в 2021—2023 гг. (0,7 млрд рублей за счет средств федерального бюджета)». Хорошо, что для моряков Северного флота, но опять в Мурманской области!

За это следовало бы уволить замминистра Александра Крутикова — что поручение президента о развитии Арктики превратилось в развитие Мурманской области. Но разве министр Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, назначенный по предложению Ю. Трутнева, уволит зама за исполнение указаний Юрия Петровича? Концепция «Мурманск — столица Арктики» — его концепция!

Тогда почему ушел А. Крутиков? В правительство РФ в декабре 2020 года была внесена новая редакция программы социально-экономического развития Арктической зоны. В ней лишь одно финансирование работы по привлечению резидентов Арктической зоны. Результатом должно стать: «количество резидентов Арктической зоны… составит 320… объем внебюджетных инвестиций… составит 63,4 млрд рублей… количество работников… на новые рабочие места… составит 1,5 тыс. человек… количество работников, трудоустроенных резидентами Арктической зоны… составит 10,1 тыс. человек; количество инвестиционных проектов… составит 12 единиц; планируемый объем внебюджетных инвестиций… составит 250,0 млрд рублей…».

Инвесторов 320, рабочих мест 10 тыс., инвестиционных проектов 12 — маловато для огромного региона. Но «засада» в другом — проект программы не нацелен на выполнение задач определенных в указах президента В. Путина «Об Основах государственной политики РФ в Арктике» и «Стратегии развития Арктической зоны РФ».

Выступление Александра Крутикова на IX Международном форуме «Арктика Настоящее и будущее» Minvr.gov.ru

В фейсбуке А. Крутиков о Стратегии говорит одним предложением, а Основу не упоминает вообще. Упоминать неудобно — вдруг кто заглянет в тексты, где прямо говорится над чем должно работать Минвостокразвития РФ. В Основах: «Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи, качественного дошкольного, начального общего и основного общего образования, среднего профессионального и высшего образования, услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта в населенных пунктах, расположенных в отдаленных местностях, в том числе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов…» И так далее.

В Стратегии: «…модернизация первичного звена здравоохранения, включая приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям… повышение доступности качественного общего образования и обеспечение условий для организации дополнительного образования детей, в том числе в населенных пунктах, расположенных в удаленных местностях, и сельских населенных пунктах…» И так далее.

Там же установлены плановые цифры: «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Арктической зоне (лет) 72,39 (2018 год) 78 (2024 г.) 80 (2030 г.) 82 (2035 г.)», а «коэффициент миграционного прироста населения Арктической зоны — 5,1 (2018 год) — 2,5 (2024 г.) 0 (2030 г.) 2 (2035 г.)».

А в проекте программы социально-экономического развития Арктической зоны РФ не записано НИЧЕГО, что решало бы эти задачи. Вышеупомянутые резиденты в основном в добывающей промышленности используют вахтовый метод — откуда возьмутся школы, дороги, повышение уровня жизни местного населения?

Александр Крутиков Minvr.gov.ru

Еще в начале 2020 года Счетная палата РФ в заключении по госпрограмме — 43, как кратко называется программа по Арктике, после ее двухкратной редакции Минвостокразвития РФ — А. Крутикова, указывала на это удивительное обстоятельство: «ГП43 (с учетом внесенных изменений) не направлена на достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, определенных в документах стратегического планирования на соответствующий период…

ГП-43 не в полном объеме учитывает положения документов стратегического планирования: Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации от 8 февраля 2013 г. № Пр-232, Стратегии пространственного развития Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р, Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Президентом Российской Федерации от 18 сентября 2008 г. № Пр-1969».

Уже тогда Минвостокразвития РФ, и отвечающий за Арктику заместитель министра А. Крутиков, считали, что задачи президента сами по себе, а развивать Арктику — читай Мурманск, министерство будет само по себе.

Юрий Трутнев Minvr.gov.ru

Прошло чуть больше полгода, и в декабре 2020 года в правительство РФ вице-премьер Ю. Трутнев вносит подготовленную А. Крутиковым программу, где выполнение задач президента снова не заложено. Второй раз!

Думается, что у кого-то лопнуло терпение. Проекта программы на сайтах не обнаружено. Александр Викторович подал прошение об отставке и ушел, написав в фейсбуке: «Юрий Трутнев. Спасибо!»