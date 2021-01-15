Ханты-Мансийск, , 20:53 — REGNUM В Югре в тестовом режиме запустили единую платформу для выбора туров по региону. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Туристы на сайте VisitUgra смогут в онлайн-режиме выбирать направления выходного дня по активному, этнографическому, гастрономическому и промышленному туризму. Здесь можно узнать о достопримечательностях и событиях региона.

К системе активно подключаются туроператоры. Сами туристы могут приобрести на платформе готовый тур, сформировать маршрут путешествия, организовать свой досуг в месте пребывания.