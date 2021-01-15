Улан-Батор, , 20:26 — REGNUM Подводя итоги 2020 года на заседании сессии Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии, глава МИД Нямцэрэнгийн Энхтайван указал на существенный рост положительного сальдо внешней торговли, которое достигло 2,3 млрд долларов. Об этом 15 января сообщает Синьхуа, подчеркивая, что совокупный показатель монгольского внешнеторгового оборота составил 12,8 млрд долларов.

При этом доходы от экспорта страны в 2020 году составили 7,5 млрд долларов, а от импортных операций — 5,3 млрд долларов. Руководитель монгольской дипломатии особо подчеркнул, что это стало результатом усилий, предпринятых руководством страны по нормализации пограничной торговли с соседями, а также расширения экспорта полезных ископаемых, сыгравшего важную роль во время пандемии коронавируса.