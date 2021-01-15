Киев, , 20:02 — REGNUM В 2020 году дефицит Пенсионного фонда Украины составил 13,2 млн гривен или свыше $470 млн. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Как уточнили в фонде, его доходы за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, а расходы — 479,3 млрд гривен.

Как сообщается, поступления от Единого социального взноса (ЕСВ) за 2020 год составили 254,5 млрд гривен, что на 19,7 млрд меньше запланированного.

Отметим, что с июля 2019 по июль 2020-го количество плательщиков ЕСВ сократилось на 565 тыс.

По мнению бывшего министра социальной политики Андрея Ревы, солидарную пенсионную систему Украины намеренно ведут к банкротству.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в эфир одного из украинских телеканалов дозвонился «проукраинский» пенсионер, живущий в Крыму. Он заявил, что не хочет покидать полуостров, поскольку боится не выжить на Украине на украинскую пенсию.

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