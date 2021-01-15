Тюмень, , 19:43 — REGNUM В Тюменской области у инвесторов большой спрос на индустриальные парки. Об этом сообщил 15 января 2021 года глава региона Александр Моор на Гайдаровском форуме.

В регионе на сегодня пока два индустриальных парка. В перспективе — развитие индустриального промышленного парка на площадке бывшего завода ДСК-500.

«Сегодня есть запрос на подготовленные земельные участки с инфраструктурой, на уже готовые помещения, которые можно было бы арендовать. У нас есть бывший завод ДСК-500, большая территория, которая требует реновации, но которая уже готова инфраструктурно стать таким парком. Есть еще ряд площадок в муниципальных образованиях, в том числе в Тобольске», — сообщил Александр Моор.

Кроме того, для каждого инвестора в Тюменской области подбираются меры поддержки, а набор инструментов для стимулирования бизнеса в регионе немалый, отметил Александр Моор.

«Анализируя каждый проект, мы видим, какие инструменты для инвестора будут эффективными, какие не очень, а какие могут и навредить. Это позволяет нам создавать комфортные условия для каждого проекта и получать результаты», — отметил Александр Моор.