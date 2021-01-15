Москва, , 19:43 — REGNUM Россия столкнётся с новым обострением пандемии вслед за другими европейскими странами. Об этом 15 января заявил глава Счётной палаты России Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме.

Алексей Кудрин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Гайдаровский форум: Россия и мир после пандемии — все новости»

«2021 год, видимо, не будет намного легче. И то, что мы видим в европейских странах, — оно, как правило, потом позже приходит и к нам. Это третья волна», — заявил Кудрин.

По его мнению, правительству России предстоит предпринять «новые шаги», чтобы избежать нового сокращения экономической активности — уже принятые меры, по его оценке, являются «минимально необходимыми», но не достаточными.