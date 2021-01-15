Бишкек, , 19:18 — REGNUM Валовые международные резервы Киргизии по итогам 2020 года составили чуть больше $2 млрд 808 млн (более 207,2 млрд рублей) и увеличились на $384 млн (28,3 млрд рублей) или 15,8% по сравнению с декабрем 2019 года. Об этом сообщили в Национальном банке республики.

Пика этот показатель достиг в августе, составив $3 млрд 71 млн (226,6 млрд рублей).

А нижний порог резервов сложился в марте, когда их объем упал до $2 млрд 362 млн (около 174,3 млрд рублей).

В то же время следует отметить, что за последний квартал минувшего года объем резервов страны снизился сразу на $136 млн (10 млрд рублей) или на 4,6%.