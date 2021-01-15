Москва, , 18:49 — REGNUM Есть мнение, что наименее развитые экономики Евразийского экономического союза — Киргизия и Армения — ревниво относятся к потенциальному вступлению Узбекистана в это объединение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил младший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев.

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«Представляется, что наименее развитые экономики ЕАЭС — Киргизия и Армения — ревниво относятся к потенциальному вступлению Узбекистана в это объединение. Поскольку в таком случае они могут понести экономические потери. Особенно это касается Киргизии, которая сильно зависит от денежных трансфертов трудовых мигрантов (свыше 30% от ВВП), работающих в России. В этом отношении Узбекистан — прямой конкурент на рынке труда ЕАЭС, — пояснил Королев. — Определенные опасения по поводу вступления Узбекистана можно услышать и в Казахстане, для которого расширение состава за счет Узбекистана может создать дополнительную конкуренцию по ряду отраслей, включая автомобильную, промышленность и сельское хозяйство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Королев объяснил, зачем РФ членство Узбекистана в ЕАЭС.

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