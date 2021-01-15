Москва, , 18:45 — REGNUM Присоединение Узбекистана, с которым у России налажен доверительный диалог, к ЕЭАС поможет совместно лоббировать различные инициативы и проекты внутри объединения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил младший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев.

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"Для России потенциальное вступление Узбекистана в ЕАЭС можно оценивать с экономической и политической точки зрения. Несмотря на скромный товарооборот между странами, Узбекистан — это емкий и растущий рынок в Центральной Азии с населением свыше 33 млн. человек. Потенциально Россия получит больше возможностей для увеличения своих экспортных поставок, — сказал Королев. — С политической точки зрения, присоединение Узбекистана, с которым у России налажен доверительный диалог, поможет совместно лоббировать различные инициативы и проекты внутри объединения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Королев объяснил, что даст Узбекистану присоединение к ЕАЭС.

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