Москва, , 18:41 — REGNUM И Россия, и Белоруссия заинтересованы в присоединении Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил младший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев, комментируя вопрос о членстве Узбекистана в ЕЭАС, который затронули на площадке Гайдаровского форума.

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"В перспективе пяти-семи лет есть вероятность, что Узбекистан станет членом ЕАЭС, — сказал Королев. — Отдельные страны-члены ЕАЭС, например Россия и Белоруссия, не скрывают своей заинтересованности в вовлечении Узбекистана в интеграционные процессы в Евразии. Аналогичный интерес присутствует и у ключевого наднационального органа союза — Евразийской экономической комиссии. Не случайно в конце 2020 года Узбекистану был предоставлен статус наблюдателя при ЕАЭС».

Этот шаг, по мнению Королева, можно рассматривать как подготовительную работу по дальнейшему принятию Узбекистана в состав союза.

«Более того, сам Узбекистан открыто заявляет о готовности более пристально рассмотреть вопрос присоединения, — подчеркнул эксперт. — В частности, в концепции Комплексного социально-экономического развития до 2030 года, принятой в 2019 году, указываются две цели применительно к ЕАЭС. На первом этапе (2019−2021) — заключение ЗСТ с ЕАЭС, на втором этапе (2022−2025) — последовательное изучение перспектив вступления в ЕАЭС».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Сергей Станкевич заявил, что если Узбекистан станет членом Евразийского экономического союза, то это не создаст напряжения и конфликта интересов внутри ЕАЭС.

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