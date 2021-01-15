Элиста, , 18:35 — REGNUM В Республике Калмыкия в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» благоустроят 11 общественных территорий. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

«В 2019 году мы благоустроили восемь общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». А в течение этого года планируем благоустроить 11 таких площадок. Благодаря активному участию наших жителей в голосовании сюда войдут не только парки и аллеи, но и места отдыха в маленьких сёлах», — уточнил Хасиков.

Благоустройство ждёт площадки в Элисте, Лагани, Городовиковске, а также в населённых пунктах — Приютном, Троицком, Вознесеновке, Виноградном, Лазаревском, Красинском и Улан-Холе.