Париж, , 18:26 — REGNUM Во Франции работники, в 2020 году пострадавшие от неустойчивой экономической ситуации в связи с пандемией COVID-19, с 5 февраля 2021 года смогут получить финансовую помощь в размере 900 евро. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Le Figaro.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Министерство труда Франции сообщило в своем коммюнике, что около 400 тысяч жителей Франции, имеющих непостоянную или сезонную работу в сферах гостиничного и ресторанного бизнеса, туризма, развлечений и других или являющихся безработными, получат по 900 евро.

При этом министр труда Франции Элизабет Борн уточнила в ходе пресс-конференции после публикации коммюнике, что выплаты будут производится только тем, кто «работал более 60% рабочих дней в 2019 году».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что власти страны введут повторный карантин, если комендантского часа «окажется недостаточно» для ограничения распространения SARS-CoV-2.

Читайте развитие сюжета: Во Франции рассказали о побочных эффектах вакцины Pfizer и BioNTech