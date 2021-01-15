Москва, , 17:09 — REGNUM В России пока нет спроса на возобновляемые источники энергии, а следовательно, нет и необходимости в разработке и использовании соответствующих технологий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание заместителя председателя правительства РФ Александра Новака о том, что человечество никогда полностью не перейдет на возобновляемые источники энергии, которые чиновник высказал на площадке Гайдаровского форума.

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«Высказывания Новака выглядят как шапкозакидательство. Мы уже с такой логикой, как я понимаю, проспали сланцевую «революцию». Теперь мы, видимо, считаем, что дрова и уголь должны остаться в России одними из главных энергоносителей? — риторически поинтересовался Ордов. — Евросоюз не только развивает альтернативную экологичную энергетику, но и придумал углеродный налог, который будут платить те, кто не поверит в альтернативную энергетику и не будет стимулировать переход к возобновляемым и экологичным источникам энергии».

Как полагает Ордов, прав Новак может быть лишь в том, что в России пока нет спроса на возобновляемые источники энергии, а следственно, нет и необходимости в разработке и использовании подобных технологий.

«Но «зеленая» энергетика станется все дешевле и доступней, а на фоне углеродного налога большая перспективность возобновляемых энергоносителей очевидна, — добавил Ордов. — Не знаю, как насчет человечества, но отдельные домохозяйства, предприятия и населенные пункты в мире вполне уже смогли перейти на использование возобновляемых источников энергии. И это только начало пути в этом направлении. Поэтому зачем себе подкладывать на пути «лежачих полицейских», не очень понятно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Николай Пальченко заявил, что если не поспешить, то РФ может навсегда остаться бедной страной, вынужденной использовать ископаемое топливо «только потому, что нет денег перейти на что-то другое».

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