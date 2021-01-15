Москва, , 17:00 — REGNUM Мировые денежные печатные станки находятся на пределе своей мощности, но только увеличивают мировой инвестиционный тромб, стимулируя лишь спекуляции вместо инвестиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал рассуждения об усилении государственного вмешательства в экономику, которые прозвучали на площадке Гайдаровского форума.

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«Как признавал один из идеологов монетаризма Милтон Фридман в период кризиса, «мы все сейчас кейнсианцы», то есть экономический спад гораздо легче и эффективней может быть преодолен с активным наращиванием государственных инвестиций. Но на сегодня мировая экономика вот уже более 10 лет живет в парадигме главной героини фильма «Служебный роман»: «Наша бумажная промышленность работает превосходно!», — сказал Ордов. — Мировые денежные печатные станки находятся на пределе своей мощности, но «множитель Кейнса» (выражающий связь между приростом инвестиций и приростом дохода — прим. ИА REGNUM) перестает на это реагировать».

По словам Ордова, дополнительно напечатанные деньги только увеличивают мировой инвестиционный тромб, стимулируя лишь спекуляции вместо инвестиций.

«Россия пока может оставаться в стороне от процесса наращивания дополнительных госрасходов, так как падение ВВП в 2020 году оказалось не столь драматичным, как представлялось в разгар самоизоляции», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что курс на снижение государственного участия в экономике раньше всего проявит себя в Европе, где бюрократизация слишком разрослась, а в США это случится не раньше, чем республиканцы вернутся в Белый дом.

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