Киев, , 16:59 — REGNUM Предприятия энергетики Украины способны обеспечить стабильное энерго‑ и теплообеспечение всех потребителей, и прежде всего населения, в период сильных морозов.

Об этом шла речь на межведомственном совещании, которое сегодня, 15 января, провел секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что аппарат СНБО Украины проводит плановую и системную работу по мониторингу состояния обеспечения бесперебойной работы предприятий тепловой генерации в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Согласно источнику, на совещании состоялся обмен мнениями относительно путей решения имеющихся в области проблем, в частности, в части поставки угля на ТЭС в количестве, необходимом для обеспечения резерва надлежащего уровня, учитывая ожидаемую пиковую нагрузку в связи с резким понижением температуры.

Вместе с тем, Данилов обратил внимание на недопустимость снижения уровня исполнительской дисциплины и отметил неудовлетворительное выполнение указа президента Украины Владимира Зеленского о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности».

ИА REGNUM напоминает, что 12 января оказалось, что на складах украинских ТЭС содержится 621 800 тонн угля, что гораздо меньше необходимой нормы. СМИ подсчитали, что нынешние запасы на 324000 тонны меньше необходимой нормы и в 2,5 раза меньше, чем запасы на аналогичный период прошлого года.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшую неделю почти на всей территории Украины будут сильные морозы с температурой −20…−25 градусов.