Москва, , 16:51 — REGNUM Курс на снижение государственного участия в экономике раньше всего проявит себя в Европе, где бюрократизация слишком разрослась, а в США это случится не раньше, чем республиканцы вернутся в Белый дом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января заявил предприниматель, экономист, член генерального совета «Партии Роста» Антон Любич. Так он прокомментировал высказывание главного экономиста группы Всемирного банка Кармен Рейнхарт, которая сказала, что тенденция на рост государственного вмешательства в экономику будет сохраняться во всём мире.

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«Госпожа Рейнхарт справедливо упомянула экономические циклы: мир действительно переживает смену длинного макроцикла — переход от экономики человека в интернете к экономике цифровых данных, — сказал Любич. — Каждый макроцикл имеет характерную особенность: на старте новые технологии способствуют оживлению конкуренции, к концу цикла его победители монополизируют рынки и при помощи лоббизма используют государственные механизмы для получения монопольной прибыли».

Как полагает Любич, именно борьбу этих двух тенденций можно наблюдать в настоящее время — «старая экономика» цепляется за государственное вмешательство, чтобы не терять прибыли в пользу новых, более технологичных игроков.

«Но никогда в истории стрелы не побеждали порох, не выиграют стрелы и на этот раз. Нас ожидает в ближайшие годы сперва кризис старой экономики, а потом «ревущее десятилетие» внедрения новых технологий на фоне роста конкуренции и снижения государственного регулирования. Во всяком случае в странах, которые будут лидировать в мире, — сказал Любич. — Думаю, что курс на снижение государственного участия раньше всего проявит себя в Европе, где бюрократизация слишком разрослась. В США мы это увидим не раньше, чем республиканцы вернутся в Белый Дом. В Китае, скорее всего, будут ослаблять государственное регулирование».

В России же, как полагает Любич, государственное вмешательство существенно не изменится на горизонте до 2024 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что государственное вмешательство в экономику РФ необходимо, но оно должно быть разумным и не превращаться в одностороннюю диктатуру.

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