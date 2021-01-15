Благовещенск, , 16:46 — REGNUM Роскосмос и АО «Крокус» подписали договор на строительство аэропорта на космодроме Восточный, сообщает 15 января пресс-служба госкорпорации.

В будущем воздушная гавань может приобрести международный статус.

«Госкорпорация «Роскосмос» приступила к созданию на космодроме Восточный аэропортового комплекса. В декабре 2020 года был заключен комплексный государственный контракт с единственным исполнителем работ — АО «Крокус», на счету которого более десятка успешно реализованных масштабных проектов, в том числе на Дальнем Востоке», — указано в сообщении.

Новый аэропорт должен будет обеспечивать «прием и выпуск всех типов пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, а также решение всего мероприятий комплекса поиска и спасания экипажей».

По официальным данным, опубликованным на сайте госзакупок, на реализацию этого проекта выделено 35,28 млрд рублей. Первый этап строительства должен завершиться к 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, первый космический запуск с российского космодрома Восточный был произведен в 2016 году. На данный момент космодром продолжает строиться и расширяться.

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