Москва, , 16:46 — REGNUM Если Узбекистан станет членом Евразийского экономического союза, то это не создаст напряжения и конфликта интересов внутри ЕАЭС. Об этом 15 января корреспонденту ИА REGNUM заявил сопредседатель «Партии Роста», политолог Сергей Станкевич. Так он прокомментировал слова заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука о том, что страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) помогут Узбекистану при вступлении в союз.

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«Узбекистан и ЕАЭС взаимно заинтересованы в сотрудничестве и интеграции, — сказал Станкевич. — В прошлом году Узбекистан получил в союзе статус наблюдателя, началось углубленное знакомство. В конце нынешнего года в Узбекистане важные президентские выборы, год пройдет под знаком их подготовки. Думается, что в 2022 году эта крупнейшая страна Центральной Азии с 34 млн трудолюбивого населения станет полноправным членом ЕАЭС. Узбекистану нужен общий рынок, который вместе с ним расширится до 200 млн человек. Нужна энергетика для растущей экономики. Россия вскоре приступит к строительству АЭС, которая обеспечит Узбекистану около трети необходимой электроэнергии».

Не последнюю роль, как подчеркнул Станкевич, играет и потребность в организованной трудовой миграции, которая не только снижает безработицу, но и приносит ежегодный приток валюты в несколько миллиардов.

«Во всех этих, равно как и в других темах есть очевидный интерес России. Приход Узбекистана не создаст напряжения и конфликта интересов внутри ЕАЭС. Торговые потоки стран-участниц не пересекаются. Возможна некоторая конкуренция в вопросах трудовой миграции с Киргизией и в транспортной логистике с Казахстаном, но это поддается разумному согласованию, — уверен политолог. — Синергетический эффект от интеграции Узбекистана в ЕАЭС многократно перекроет любые рабочие трудности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM ранее, есть мнение, что вступление Узбекистана в ЕАЭС может привести и к негативным последствиям.

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