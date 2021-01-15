Москва, , 16:44 — REGNUM Цифровизация здравоохранения и образования происходит не так легко, как в других сферах, в силу консервативности этих отраслей. Об этом 15 января заявила заместитель Мэра Москвы Анастасия Ракова на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Вице-мэр отметила, что процесс цифровизации затрагивает все сферы жизни человека. Причем в первую очередь он развивается в секторах, которые представляют собой рыночные услуги, например, такси, ритейл, банковский сектор.

«Конечно, с государственным сектором, который представлен образованием и здравоохранением, будет сложнее. Это более консервативные отрасли. И любая ошибка здесь чревата серьёзными последствиями», — заявила Ракова.

По ее словам, только цифровая трансформация позволит качественно изменить услуги в сфере образования и здравоохранения.

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