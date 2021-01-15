Варшава, , 16:25 — REGNUM В управлении дорожной полиции в Силезском воеводстве Польши напомнили водителям о правилах очистки автомобилей от снега. Их несоблюдение может повлечь наложение крупных штрафов. Об этом 15 января передает Dziennik.

Так, в полиции напомнили, что очищать машину от снега стоит исключительно с выключенным двигателем. Если же двигать будет включен, и водитель выйдет из машины, чтобы очистить её от снега, он станет правонарушителем. «В таком случае размер штрафа для водителей будет составлять 500 злотых (135 долларов США)», — говорится в обращении.

Кроме того, полицейские напомнили, что машина должна быть полностью очищена от снега во время движения.

«Многие водители очищают только окна, при этом снег остается на крыше, капоте и регистрационных номерах, которые становится не видно. Однако за это полагается штраф в размере 100 злотых (27 долларов США). Во время движения снег слетает с крыши и ограничивает водителям обзор. Кроме того, он может попадать на соседние машины, что затруднит их движение», — объяснили в полиции.