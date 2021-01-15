15 января 2021 | Время чтения 4 мин

Галина Смирнова, , 18:00 — REGNUM Миссию по развитию конкуренции на финансовом рынке, судя по всему, взяло на себя Минэкономразвития, обратившееся к прежним залежавшимся документам, среди которых оказался законопроект, ограничивающий государство, как и банки с госучастием, в возможностях покупки финансовых организаций. Как отмечало издание РБК, законопроект поступил в Минфин еще в 2019 году и был согласован. Сейчас же Минэкономразвития доработало его и внесло на рассмотрение в правительство. Предполагается невозможность ни федерального, ни регионального, ни муниципального участия государства в качестве покупателей финансовых компаний. То же самое касается, как было упомянуто выше, и банков с госучастием, которые также не смогут выступать в роли покупателей. Ну и самое главное — регулятор рынка — ЦБ РФ тоже должен будет унять свою прежнюю прыть. Остается всё же непонятно, коснется ли законопроект ограничений, распространяющихся на покупку государством исключительно банков или всех компаний, относящихся к финансовому рынку, например страховых, хотя данное понятие в последнее время все больше размывается с учетом трансформации финансового сектора. Но факт остается фактом: если законопроект будет принят, государство сократит свою долю участия на финансовом рынке в целом, правда, участники рынка уверены, что на крайне невысокую долю. Так как в первую очередь «с молотка» должны будут уйти санированные Центробанком денежно-кредитные организации.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Финансовый рынок заждался конкуренции, и может случиться так, что очень скоро в Россию придут новые инвестиции изголодавшихся и замученных неизвестностью и отсутствием понятных перспективных инструментов для вложений инвесторов. Причем следует ожидать, что борьба может развернуться именно между европейскими, американскими и китайскими инвесторами, если, конечно, санкции не будут мешать подобному действу.

Отметим, что, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, доля государства на банковском рынке в 2018 году достигла 70%. По данным же Ассоциации банков России (АБР), на 1 октября 2020 года доля госбанков в активах сектора составляла 74%. Поэтому документ, по словам замминистра экономического развития Ильи Торосова, как передает РБК, является важным для создания «оптимальных условий развития конкуренции в финансовом секторе». По мнению чиновника, принятие поправок поддержит частных игроков на этом рынке. Между тем по рентабельности активов и капитала госбанки уступают частным кредитным организациям, хотя опережают банки с зарубежными акционерами. То есть очевидно, что зарубежным инвесторам есть куда стремиться и расти. Однако рост доли государства в банковском секторе в большей степени обусловлен чисткой Центробанком банковского сектора. В результате санации Банк России мог брать на свой баланс санируемые банки, так сказать, взамен предоставляя им денежные средства для оздоровления. По оценке директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антона Лопатина, на санируемые банки, подконтрольные ЦБ, приходится лишь 3% активов системы. Потому предполагается, что в первую очередь доля государства может быть снижена за счет продажи таких банков, где собственником сейчас является Центробанк, если, как подмечает эксперт, «в какой-то момент государство не решит приватизировать контроль в крупных госбанках». Но все же полное отлучение государства от возможности участия в покупке финансовых организаций законопроектом не предусматривается. Во всяком случае, если верить интерпретации изученных изданием РБК документов. В частности, возможность вхождения госструктур и госбанков в капитал финансовых организаций предусмотрена в случае распоряжения президента или правительства, например, если зайдет речь об организациях, на которые наложены санкции США или других стран. Не исключается для государства, судя по всему, и возможность инвестирования в такие банки. Например, предусмотрена возможность покупки акций и долей в финансовых компаниях на средства пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Подобное будет возможно при включении приобретенного актива в паевой инвестиционный фонд.

Заместитель министра экономического развития Илья Торосов Economy.gov.ru

Центробанк по-прежнему сможет входить в капитал финансовых организаций для санации, но срок владения активом не должен превышать пять лет с момента приобретения. Продлить же срок возможно будет только по решению президента. В Банке России идею Минэка не поддерживают, говоря о том, как передает издание слова представителя регуляторного ведомства, что «обязанность продать банки в строго установленное время может оказать негативное влияние на цену продажи». Хотя, по словам представителя Минэка, в данном случае речи об ограничении сроков для уже попавших на санацию банков не идет.

В целом профессиональные участники рынка пока не окрылены проглядывающими надеждами на появление конкуренции в финансовом секторе, мол, законопроект не даст как таковых больших сдвижек, по сути являясь практически бесполезным, но тем не менее считают его появление хорошим знаком.