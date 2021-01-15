Москва, , 16:06 — REGNUM Сегодня, 15 января, цены на нефть дешевеют. К середине дня цена Brent понизилась на 1,8%, до $55,34 за баррель, а цена WTI упала на 1,3%, до $52,79 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Скорее всего, основной причиной для коррекции стало заявление минэнерго США о планах продать на открытом рынке до 20 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, видимо, для того, чтобы сдержать дальнейший рост цен.

Для коррекции цен на нефть достаточно любого негативного информационного повода.

Доклад ОПЕК, опубликованный 14 января, особо положительного влияния на рынок не оказал: нефтяной картель подтвердил прогноз по мировому спросу на нефть.

Но в то же время доклад выразил обеспокоенность нарушением дисциплины некоторыми участниками соглашения ОПЕК+. По цене Brent сегодня ожидается $56−57 за баррель», — считает эксперт.

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