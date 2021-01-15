Киев, , 16:04 — REGNUM Расходы пенсионного фонда Украины в 2020 году превысили доходы на 13,2 млрд гривен (примерно 470 млн долларов), сообщила пресс-служба фонда сегодня, 15 января.

В сообщении отмечается, что доходы Пенсионного фонда состоят из собственных доходов и дофинансирований из госбюджета. В 2020 году общие доходы составили 466,1 млрд грн, и по сравнению с 2019 годом выросли на 31,2 млрд грн, то есть на 7%. В то же время дофинансирование из госбюджета сократилось на 4,5%, а собственные поступления выросли на 16,5%.Расходы за этот период составили 479,3 млрд грн, таким образом, дефицит достигает 13,2 млрд гривен.

В сообщении отдельно подчеркивается, что в декабре впервые за 2020 год доходов было на 5,2 млрд грн больше расходов.

ИА REGNUM напоминает, что осенью прошлого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что при сохранении нынешней системы государство не сможет выплачивать пенсии украинцам уже через 15 лет.

«Есть проблема с человеческим капиталом… это обычная математика и экономическая демография», — заявил премьер, добавив, что необходимо вводить накопительную пенсионную систему в дополнение к существующей солидарной.